Завдяки різноманіттю літнього вбрання можна скласти чимало стильних образів. Радимо мати у своєму гардеробі костюмні шорти, сорочку оверсайз, сатинову спідницю, палаццо та костюмний жилет, який зараз дуже популярний завдяки стилю Old Money.
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Створюючи літні образи не забувайте про такі аксесуари як сонцезахисні окуляри, сумку, прикраси та головні убори, які рятують від сонячних променів у спеку.
Білі шорти + сорочка
Костюмні шорти з сорочкою виглядають красиво та одразу відсилають нас до естетики "тихої розкоші". Ви можете обирати шорти молочного чи чорного кольору та доповнювати білосніжною або блакитною сорочкою.
Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Сатинова спідниця + об’ємний верх
Якщо джинсова спідниця вам вже трохи набридла, спробуйте одягнути сатинову спідницю довжини максі. Поєднуйте її з футболками оверсайз, жакетами та сандалями чи в’єтнамками.
Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Біла сорочка + джинси
Поєднання білої сорочки з блакитними джинсами – база, яка ніколи не вийде з моди. Одягайте сорочку під бюстгальтер або ж створюйте багатошаровий образ з топом чи майкою. Довершуйте аутфіт балетками, сандалями, кросівками чи босоніжками.
Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Штани палаццо + будь-який верх
Широкі штани все ще залишаються популярними, тож без них неможливо уявити наш образ. Одягайте палаццо будь-якого кольору та поєдуйте зверху з майкою, бретонкою, жакетом чи лонгслівом.
Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Костюмний жилет + будь-який низ
Цього року костюмні жилети особливо в тренді, тож модні інфлюенсери залюбки їх приміряють разом зі штанами, джинсами та шортами.
Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova