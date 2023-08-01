Завдяки різноманіттю літнього вбрання можна скласти чимало стильних образів. Радимо мати у своєму гардеробі костюмні шорти, сорочку оверсайз, сатинову спідницю, палаццо та костюмний жилет, який зараз дуже популярний завдяки стилю Old Money.

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Створюючи літні образи не забувайте про такі аксесуари як сонцезахисні окуляри, сумку, прикраси та головні убори, які рятують від сонячних променів у спеку.

Білі шорти + сорочка

Костюмні шорти з сорочкою виглядають красиво та одразу відсилають нас до естетики "тихої розкоші". Ви можете обирати шорти молочного чи чорного кольору та доповнювати білосніжною або блакитною сорочкою.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Сатинова спідниця + об’ємний верх

Якщо джинсова спідниця вам вже трохи набридла, спробуйте одягнути сатинову спідницю довжини максі. Поєднуйте її з футболками оверсайз, жакетами та сандалями чи в’єтнамками.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Біла сорочка + джинси

Поєднання білої сорочки з блакитними джинсами – база, яка ніколи не вийде з моди. Одягайте сорочку під бюстгальтер або ж створюйте багатошаровий образ з топом чи майкою. Довершуйте аутфіт балетками, сандалями, кросівками чи босоніжками.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Штани палаццо + будь-який верх

Широкі штани все ще залишаються популярними, тож без них неможливо уявити наш образ. Одягайте палаццо будь-якого кольору та поєдуйте зверху з майкою, бретонкою, жакетом чи лонгслівом.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Костюмний жилет + будь-який низ

Цього року костюмні жилети особливо в тренді, тож модні інфлюенсери залюбки їх приміряють разом зі штанами, джинсами та шортами.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova