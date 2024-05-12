У каждой девушки есть момент, когда стоя перед шкафом с одеждой, невозможно выбрать для себя наряд, пишет Fashion 24. В таком случае советуем не думать долго над трендовыми стилизациями, а просто выбрать для себя базовый аутфит, который состоит из классических вещей, которые всегда будут в моде.

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Платье-комбинация

В летнее время выбирайте для себя шелковое платье на тонких бретельках в длине миди. Такой вариант подойдет для образа выходного дня или праздничного события. Дополняйте платье любым нарядом: босоножками на каблуке, туфлями, сандалиями, балетками или кроссовками.

Жюли Феррери платье в бельевом стиле довершила золотистыми украшениями, которые удачно подчеркнули цвет кожи и добавили образу особых акцентов.

Белая майка + белые брюки

Монохромные аутфиты особенно популярны в летнее время года, особенно в светлых тонах. Белая майка или белая футболка одинаково красиво будет смотреться с брюками палаццо белого цвета или джинсами. Добавляйте к этому образу сверху жакет или кардиган, интересную сумку, аксессуары и любую обувь.

Белая рубашка + голубые джинсы

Примерьте летом белую рубашку вместе с голубыми джинсами. Это вневременной аутфит, который всегда будет актуальным. Чтобы добавить образу интересных акцентов, одевайте леопардовые балетки или завершайте look леопардовой сумкой.

К вещам, которые длительное время остаются в моде и актуальны принадлежит брючный костюм, льняное платье, базовые футболки и майки, джинсовые шорты и шелковые юбки.