Благодаря этим вещам вы сможете разнообразить свои образы и создать интересные аутфиты с помощью самых популярных альтернативных вариантов.

Смотрите также Летние вещи, которые никогда не выйдут из моды: на что надо обратить внимание

Чтобы понять, что выбирают на лето инфлюенсеры, мы отобрали несколько низов, которые станут достойной заменой денима.

Брюки

Длинные брюки летом не теряют популярности, поскольку дают возможность создать немало интересных образов на основе топов или бра. И вообще, брюки – это классика, которая не выходит из моды и является актуальной в течение всего года.

Юбка

Выбирайте на лето юбки различной длины. Это могут быть короткие варианты, юбки миди из костюмной ткани или шелковые. Такой низ хорошо стилизуется с любой обувью – от балеток до сандалий, вьетнамок или кроссовок.

Капри

Этот забытый вид шорт давно вышел из моды, но в этом году снова становится популярным. Носите капри с рубашками, базовыми футболками или топами с жакетами. Хорошо капри смотрятся с босоножками на каблуках или туфлями.

Шорты

Легкие шорты летом – лучшая альтернатива джинсам. Выбирайте велосипедки из обтягивающей ткани, джинсовые варианты, костюмные шорты, спортивные или льняные. Модницы носят их с майками, футболками и рубашками.

Большинство джинсов сделаны из густой хлопчатобумажной ткани, которая может быть некомфортной в жаркую погоду, поэтому выбирайте короткие и легкие варианты низов, в которых вы будете чувствовать себя удобно.