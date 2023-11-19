С чем носить коричневую юбку в этом сезоне: 5 лучших образов
Источник:Vogue
Юбки занимают особое место в нашем гардеробе, даже в осенне-зимний период. Многие бренды на осенне-зимний сезон презентовали юбки в коричневом цвете, поэтому советуем и вам приобрести такую вещь в этот сезон.
Самым большим фаворитом модниц этого сезона стал коричневый цвет. Попытайтесь и вы добавить етот цвет в свой гардероб. Посмотрите, как советуют носить коричневые юбки дизайнеры.
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С замшевыми сапогами и свитером с горловиной
Замшевые сапоги представили в своих коллекциях бренды Isabel Marant, Hérmes и многие другие. Потому можете их смело комбинировать с коричневой юбкой. Такой образ будет по-настоящему выглядеть по-осеннему.
Стильные образы с коричневой юбкой / Фото Vogue
С массивными ботинками и дубленкой
Монохромность и минимализм – главный контраст на осенне-зимнем подиуме. Поэтому советуем вам выбирать коричневую юбку и совмещать со свитером в тон, добавляя дубленку верблюжьего оттенка. Эффектность такому образу придаст пара массивных ботинок.
Стильные образы с коричневой юбкой / Фото Vogue
С челси и жакетом
Такой аутфит станет идеальным балансом между повседневностью и профессионализмом. Юбку прямого кроя соедините с рубашкой на длинный рукав и клетчатым жакетом. Непринуждённости добавят ботинки челси, впрочем вы можете использовать обувь на каблуке.
Стильные образы с коричневой юбкой / Фото Vogue
С флористической блузой и сапогами на каблуке
Многие бренды обладают слабостью к флористическим принтам, поэтому время от времени добавляют их в свои образы. По примеру модели вы можете создать простой и одновременно элегантный образ на основе блузы с цветочным орнаментом, драпированной коричневой юбки и кремовых сапог на каблуке.
Стильные образы с коричневой юбкой / Фото Vogue
С рубашкой и высокими сапогами
Лучший способ ношения мини-юбки в коричневых тонах – это сочетание ее с однотонными колготками и высокими сапогами. Таким образом вы создадите иллюзию длинных ног.