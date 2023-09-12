И хотя у звезд стритстайла есть немало нарядов, все равно джинсы больше всего преобладают в их гардеробе, пишет 24 Канал.

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Именно с джинсами можно создать множество образов, поэтому предлагаем почерпнуть порцию вдохновения у модных инфлюэнсеров.

Скандинавская модница Эмили Синдлев носит широкие джинсы с белой майкой и розовой рубашкой в полоску. Кстати, этот принт актуален в осеннее время не только на рубашках, но и на жакетах и брюках.

Джинсы в винтажном стиле можете смело сочетать с одеждой в нулевых стилях – майкой и обувью с квадратным носком.

Немка Анук Иви стилизует голубые базовые джинсы с белой футболкой оверсайз. Также она может дополнить аутфит клетчатым удлиненным жакетом и кедами.

Не забывайте об актуальности белой рубашки осенью, которую можно стильно соединить с винтажными кроссовками.

Рубашку с майкой и джинсами можно стилизовать с черными лоферами.

Если позволяют погодные условия – сочетайте мюли на каблуке с джинсами и базовым свитером.

К самым актуальным осенним образам можно отнести стилизацию с лонгсливом и лоферами.