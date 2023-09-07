С чем носить джинсы осенью: 5 лучших идей каждый день

Джинсы не теряют своей универсальности из года в год. Мы не можем без них обойтись ни одного сезона, а осенью они становятся еще более актуальными. Чтобы немного освежить свои образы, предлагаем вам воспользоваться модными шпаргалками, демонстрирующими на себе мировые инфлюэнсерки.

Джинсы настолько универсальны, что идеально подходят для ежедневных обыденных образов, а также для вечерних расслабленных аутфитов. Джинсы рассчитаны прослужить нам не один сезон и стать волшебной палочкой в любой момент.

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Есть много способов носить джинсы. В общем – с чем угодно, но мы покажем вам интересные аутфиты, каждый раз примеряющие модные блоггеры.

Рубашка

Рубашка белого или голубого и джинсы – идеальный тандем. Носите этот образ с кроссовками, лоферами или туфлями на каблуке.

Кожаная куртка

Осенью снова будет в моде винтажная куртка с потертостями, так что смело можете применять ее к своим аутфитам. Впрочем, черные куртки также остаются актуальными. Особенно хорошо они подходят к черным сапогам.

Жакет

Также довольно элегантно и стильно выглядят образы с жакетами. Если одеть кроссовки – получите расслабленный образ, а если добавите лоферы – сдержанный образ. Экспериментируйте с фасонами – выбирайте оверсайз модели или приталенные, которые в моде этим сезоном.

Длинное пальто

Пальто длины миди или макси черного цвета в паре с джинсами – отличный аутфит для осеннего времени. Добавьте сапоги на каблуке, чтобы получить элегантный образ.

Балетки

В начале осени добавляйте в джинсы балетки Мэри Джейн, которые до сих пор остаются актуальными. Верх подбирайте любой. Но лучше будут выглядеть расслабленные рубашки.