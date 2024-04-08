Как одеться на фотосессию на улице или в студии: невероятные образы, которые легко повторить

К фотосессии надо очень тщательно подойти, потому что кроме локации важно подобрать наряд. Он зависит от того, где именно будет происходить съемка – на улице или в студии. Для обоих случаев мы подготовили стильные образы, которыми вы можете вдохновиться.

В основном на фотосессию выбирают для себя наряды в трех стилях – классическом, кэжуальном и вечернем, пишет Fashon 24.

К теме Что надеть на день рождения имениннице и подругам: подборка весенних образов

Для классического стиля выбирают костюмы, которые сочетают с базовыми футболками, майками или рубашками. Фото в таком наряде всегда выглядят элегантно и изысканно. Делать съемку в костюме можно где угодно – в студии или на улице.

Кэжуальный стиль предусматривает базовые джинсы и верх. Фотосессия в таких вещах всегда получается непринужденной, а для того, чтобы сделать несколько кадров не надо долго заморачиваться над тем, что же именно одеть.

Вечерние образы состоят из платьев. Это могут быть классические варианты в черном цвете различной длины и фасона, или же актуальные фасоны в цветочный или леопардовый принт.

Весна – это прекрасное время для проведения фотосессий. Солнечная погода позволяет сделать качественные фото в студии благодаря хорошему освещению, а зелень и цветущие деревья обеспечат красивые кадры в стиле стритстайл.

Благодаря фотосессии вы не только обновите свою инстаграм- или фейсбук-страницу, но и увидите, как с помощью фотографий, почувствуете себя совсем по-другому и увидите под другим углом.

Советуем выбирать для фотосессий однотонные наряды, без надписей и логотипов. Яркие цвета вы можете добавлять, но все же рекомендуем делать ставку на спокойные и нежные оттенки.

Мы собрали для вас несколько красивых аутфитов, которые вы охотно можете применить во время фотосессии в студии или на улице.

Образы для фотосессий

Обратите внимание, что профессиональная камера "съедает" макияж, поэтому его стоит сделать немного насыщеннее, чем обычно. И не забывайте о красивом образе в целом. Кроме наряда важно позаботиться об обуви, прическе и позировании, чтобы кадры получились разнообразными и стильными.