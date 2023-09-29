Во время первого свидания нам всегда хочется произвести самое лучшее впечатление о себе, пишет 24 Канал. И одежда играет одну из главных ролей.

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Важно выбрать на свидание золотую середину. Пусть ваш наряд будет умеренно стильным и скромным. От вырезов в зоне декольте и сексуальных платьев сначала лучше отказаться.

Осень довольно капризная по погодным условиям, поэтому тепло и солнце может резко измениться на холод и дождь. Выбранные образы помогут вам найти что-то для разных погодных условий. В любом случае вы всегда сможете к этим аутфитам добавить верхнюю одежду – тренч или пальто.

Красный свитер + джинсы

Красный цвет – тренд осени, так что вы можете выбирать для себя не только теплый свитер, но и красивый лонгслив, который соедините с джинсами и балетками Мэри Джейн.

Тренч + сапоги на каблуке

Обувь на каблуке всегда придает нам дополнительную уверенность в себе. Наденьте под низ минималистичную блузу и довершите ее базовыми джинсами.

Голубой свитер + белые брюки

Этот образ выглядит довольно простым, впрочем, он прекрасно выглядит. Просто наденьте свитер или лонгслив и соедините его с широкими светлыми брюками.

Кардиган + палаццо

Наденьте на свидание базовую белую футболку, штаны и кардиган оверсайз. Этот образ дополните очками и стильной сумкой.

Жакет + лоферы

Такие образы – довольно классические и оригинальные. Это хороший вариант для лаконичного и скоромного аутфита на первое свидание.