Во время первого свидания нам всегда хочется произвести самое лучшее впечатление о себе, пишет 24 Канал. И одежда играет одну из главных ролей.
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Важно выбрать на свидание золотую середину. Пусть ваш наряд будет умеренно стильным и скромным. От вырезов в зоне декольте и сексуальных платьев сначала лучше отказаться.
Осень довольно капризная по погодным условиям, поэтому тепло и солнце может резко измениться на холод и дождь. Выбранные образы помогут вам найти что-то для разных погодных условий. В любом случае вы всегда сможете к этим аутфитам добавить верхнюю одежду – тренч или пальто.
Красный свитер + джинсы
Красный цвет – тренд осени, так что вы можете выбирать для себя не только теплый свитер, но и красивый лонгслив, который соедините с джинсами и балетками Мэри Джейн.
Тренч + сапоги на каблуке
Обувь на каблуке всегда придает нам дополнительную уверенность в себе. Наденьте под низ минималистичную блузу и довершите ее базовыми джинсами.
Голубой свитер + белые брюки
Этот образ выглядит довольно простым, впрочем, он прекрасно выглядит. Просто наденьте свитер или лонгслив и соедините его с широкими светлыми брюками.
Кардиган + палаццо
Наденьте на свидание базовую белую футболку, штаны и кардиган оверсайз. Этот образ дополните очками и стильной сумкой.
Жакет + лоферы
Такие образы – довольно классические и оригинальные. Это хороший вариант для лаконичного и скоромного аутфита на первое свидание.