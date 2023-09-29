Выбирайте осенью ботфорты на плоском ходу или модели на платформе или каблуке. В большинстве своем сапоги выполнены из матовой или лакированной кожи в классических цветах (черном, бордовом и карамельном). Также дизайнеры представили сапоги в трендовых металлических оттенках.

К теме Как выглядят самые популярные кроссовки 2023 года: они есть в гардеробе у каждой модницы.

В этом году в тренде очень высокая обувь. Бренды презентовали ботфорты немного выше колен и советуют делать ставку на сапоги до середины бедер. Дизайнеры совмещали сапоги с платьями-жакетами и прозрачными гольфами, платьями, свитерами поло и кожаными куртками.

Такая обувь даст возможность комфортно носить платья и юбки в холодный сезон. Короткие вещи, такие как юбки и платья, прекрасно сочетаются с такой высокой обувью. Если вам потребуется дополнительный слой на коже, вы всегда сможете добавить колготки.

Утягивающие ноги узкие сапоги уже не входят в список актуальных трендов, впрочем есть определенные исключения. К примеру, трикотажные ботфорты Dion Lee с эффектом рыбацкой сетки выглядят небанально и довольно интересно.



Трендовые сапоги осени 2023 / Фото Vogue



Трендовые сапоги осени 2023 / Фото Vogue



Трендовые сапоги осени 2023 / Фото Vogue



Трендовые сапоги осени 2023 / Фото Vogue



Трендовые сапоги осени 2023 / Фото Vogue