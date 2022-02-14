Надеваем жакет на День святого Валентина: 15 безупречных образов в стиле Рози Хантингтон-Уайтли

Супермодель и жена Джейсона Стэйтема Рози Хантингтон-Уайтли демонстрирует в сети безупречные образы для повседневных и праздничных выходов. Аутфиты Рози активно обсуждают представители модной индустрии и ее 12-миллионная аудитория.

Наконец то настал романтический День святого Валентина. От вашего образа зависит настроение всего вечера, поэтому вам не обойтись без модного вдохновения. Желание быть красивой у женщины есть ежедневно, однако в День влюбленных безупречный вид является необходимостью.

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Для того, чтобы произвести хорошее впечатление на любимого, быть привлекательной и чувствовать себя уверенной, стоит продумать образ до мелочей.

Конечно, никто не отменял элегатного платья в этот праздничный день, впрочем жакеты уже давно стали не менее сексуальным элементом гардероба.

Модель Рози Хантингтон-Уайтли может похвастаться немалой коллекцией брючных костюмов и жакетов. Блондинка хорошо разбирается в трендах, поэтому на собственном примере показывает, что к безупречному образу нужно приложить не так уж много усилий.

Наряд Рози в основном – классический, лаконичный и в базовых оттенках. Для тех, кто хочет в этот день выглядеть ярко, модница предлагает надевать брючные костюмы.

10 образов на День Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли

Телесный топ + кремовый блейзер + белые штаны



Образы на Валентина в стиле Розе Гантингтон-Вайтли / Фото из инстаграмма

Белое платье + светлый жакет + бежевые сапоги



Образы на Валентина в стиле Розе Гантингтон-Вайтли / Фото из инстаграмма

Черное платье + светлый жакет + телесные сапоги на каблуке



Образы на Валентина в стиле Розе Гантингтон-Вайтли / Фото из инстаграмма

Черный кожаный костюм + собранные волосы в пучок



Образы на Валентина в стиле Розе Гантингтон-Вайтли / Фото из инстаграмма

Черный кожаный костюм + собранные волосы в пучок



Образы на Валентина в стиле Розе Гантингтон-Вайтли / Фото из инстаграмма

Удлиненный оверсайз-жакет + кремовые брюки палаццо + розовый клатч



Образы на Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из Pinterest

Сетчатая футболка + черный брючный костюм



Образы на Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из Pinterest

Черный лонгслив + жакет цвета фуксии + черные фактурные брюки



Образы на Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из Pinterest

Черное длинное платье + бежевый жакет + массивные аксессуары



Образы на Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из Pinterest

Белый топ в бельевом стиле + белые брюки палаццо + серый жакет + клатч



Образы на Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из Pinterest

Белая водолазка + кремовый удлиненный жакет + брюки



Образы на Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из Pinterest

Белый топ на бретелях с глубоким вырезом + трикотажная юбка + удлиненный бежевый жакет-оверсайз



Образы на Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из Pinterest

Белая футболка + ярко-розовый брючный костюм



Образы на Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из Pinterest

Кирпичный брючный костюм + фактурный топ



Образы на Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из Pinterest

Узкие брюки с вырезами + белый жакет + золотистая цепочка



Образы на Валентина в стиле Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из Pinterest