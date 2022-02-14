Немецкая инфлюенсерка Леони Ханне, за которой следит 4 миллиона подписчиков, рассказывает в своем личном профиле о трендах, делится своими знаниями и вдохновляет других на создание обычных и праздничных образов.

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Профиль Леони Ханне – настоящая сокровищница аутфитов, подсмотрев которые, можно создать безупречный образ под любое жизненное событие. В гардеробе Леоне есть много ярких и удачных оттенков одежды, которые она удачно сочетает.

Блондинка часто надевает объемные жакеты розового и голубого цвета, брюки-палаццо, блузы, шорты, юбки и романтические женские платья. Именно на них мы остановим свое внимание и на примере известной инфлюенсерки покажем, в каком наряде можно встречать День Валентина.

Платья на День Валентина от Леони Ханне

Платье из прозрачного материала

Прозрачное платье – тренд 2022 года. Если выберете стильный вариант размера миди по примеру Леони Ганне, то совсем не будете выглядеть вульгарно. Немецкая инфлюэнсерша дополнила волшебный look белой обувью и сумкой.



Стильные платья на День Валентина от Леони Ганне / Фото из инстаграмма

Розовое платье с блестками

Популярные блестки нас не покидают с конца 2021 года. Блогерша примерила на отдыхе немало платьев с камешками от украинских брендов, а потом их начали носить все модные фешионисты. В день Валентина делайте ставку на розовое короткое платье на длинный рукав по примеру модной иконы стиля.



Стильные платья на День Валентина от Леони Ганне / Фото из инстаграмма

Голубое мини платье

Выбирать такое ​​короткое платье на бретелях стоит только в случае, если вы знаете, что идете с любимым в какое-то теплое место. Леони надела для праздничного события голубое короткое платье с бантом от Area. Девушка оставила волосы распущенными, сделала макияж с акцентом на красные губы, а образ довершила серьгами в виде сердечек.



Стильные платья на День Валентина от Леони Ганне / Фото из инстаграмма

Белое платье с бахромой

Для еще одного выдающейгося события Ханне решила надеть белоснежное платье с длинным рукавом с короткой бахромой от немецкого бренда Kaviar Gauche. Блондинка накрасила веки темными тенями, губы – бордовой помадой, а украсила аутфит массивными серебряными серьгами.

Соединила образ модница с интересной фактурной сумкой, состоящей из ремешка, обрамленного жемчужинами, и сумки из искусственного меха, который придает эффект пушистости.



Стильные платья на День Валентина от Леони Ганне / Фото из инстаграмма

Черное мини платье с оборками

Леони продемонстрировала черное мини платье с воланом с одним рукавом. Знаменитость удачно подобрала серебряные длинные аксессуары, а свои белокурые волосы уложила ровно. Инфлюенсерка сделала нежный макияж с акцентом на губах, которые накрасила сливовой помадой.



Стильные платья на День Валентина от Леони Ганне / Фото из инстаграмма

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Трикотажное платье

Коричневое трикотажное платье с вырезами на рукавах – однозначный мастхэв этого сезона. Образ блогерша усовершенствовала благодаря молочной сумке, золотой цепочке и сережкам.



Стильные платья на День Валентина от Леони Ганне / Фото из инстаграмма

Платье в горошек​

Платье в большой белый горошек перенесет вас в стиль ретро. Гороховое платье независимо от фасона всегда будет уместно для любых событий. Леони выбрала платье длины миди с черной бахромой на рукавах и нижнем краю от River Island. Образ Ханне довершила туфлями на завязках и минималистичной цепочкой на шее.



Стильные платья на День Валентина от Леони Ганне / Фото из инстаграмма

Зеленое обтягивающее платье​

Для празднования Дня влюбленных выбирайте элегантное обтягивающее платье по примеру Леони Ханне. Оно не обязательно должно быть зеленым.

Для романтического дня можете выбрать платье в красном, черном или розовом цвете и усовершенствовать его с помощью лаконичной черной сумки и массивного золотистого колье.



Стильные платья на День Валентина от Леони Ганне / Фото из инстаграмма

Шелковое длинное платье​

На День Валентина хочется выглядеть безупречно, а длинное платье вам пригодиться. Берите пример с Леони, надевая длинное шелковое платье в полоски с объемными рукавами. Дополните его только золотистыми украшениями, и ваш образ готов!



Стильные платья на День Валентина от Леони Ганне / Фото из инстаграмма