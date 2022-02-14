Нарешті настав романтичний Дня святого Валентина Від вашого образу залежить настрій усього вечора, тож вам не обійтися без модного натхнення. Бажання бути красивою у жінки є щодня, однак у День закоханих бездоганний вигляд є необхідністю.
До теми Романтичні та елегантні сукні на День закоханих: черпаємо натхнення з образів Леоні Ганне
Для того, щоб справити гарне враження на коханого, бути привабливою і відчувати себе впевненою варто продумати образ до дрібниць.
Звісно, ніхто не скасовував елегатної сукні в цей святковий день, втім жакети вже давно стали не менш сексуальним елементом гардеробу.
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі може похизуватися чималою колекцією штанних костюмів та жакетів. Білявка добре знається на трендах, тож на власному прикладі показує, що бездоганного образу потрібно прикласти не так вже й багато зусиль.
Вбрання Розі здебільшого – класичне, лаконічне та в базових відтінках. Для тих, хто хоче у цей день виглядати яскраво, модниця пропонує одягати штанні костюми.
15 образів на День Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі
Тілесний топ + кремовий блейзер + білі штани
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму
Біла сукня + світлий жакет + бежеві чоботи
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму
Чорна сукня + світлий жакет + тілесні чоботи на підборах
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму
Чорний шкіряний костюм + зібране волосся в пучок
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму
Чорний топ + шкіряні шорти + чорний піджак
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму
Подовжений оверсайз-жакет + кремові штани палаццо + рожевий клатч
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest
Сітчаста футболка + чорний штанний костюм
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest
Чорний лонгслів + жакет кольору фуксії + чорні фактурні штани
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest
Чорна довга сукня + бежевий жакет + масивні аксесуари
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest
Білий топ у білизняному стилі + білі штани палаццо + сірий жакет + клатч
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest
Біла водолазка + кремовий подовжений жакет + штани
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest
Білий топ на бретелях з глибоким вирізом + трикотажна спідниця + подовжений бежевий жакет-оверсайз
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest
Біла футболка + яскраво-рожевий штанний костюм
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest
Цегляний штанний костюм + фактурний топ
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest
Вузькі штани з вирізами + білий жакет + золотистий ланцюжок
Образи на Валентина у стилі Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з Pinterest