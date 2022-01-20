Уследить за реальной жизнью Кендалл Дженнер иногда бывает крайне трудно. Девушка не любит афишировать о своей личной жизни, поэтому часто публикует в сети фотографии, которые были сделаны несколько недель назад.

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Лишь недавно папарацци подловили звезду в элегатном образе на каблуках, как в своем профиле манекенщица опубликовала пост с отдыха. Модель не отмечает, где она находится и с кем именно, лишь делится с поклонниками фотографиями с невероятной природой.

В прошлом году Кендалл вместе с сестрой Кайли и ее дочерью Сторми отправились на отдых в калифорнийские горы Маунт-Болди, неподалеку от их дома.

Вероятно, что в начале 2022 года Кендалл в очередной раз вернулась в это атмосферное место.

Для катания на сноуборде Кендалл выбрала кремовый свитшот с розовыми рукавами и теплый лыжный комбинезон. Манекенщица надела специальные горнолыжные очки и черный шлем.

Сверху представительница клана Кардашян-Дженнер надела серебристый пуховик. В похожем пуховике в этом сезоне уже появлялась шведская модель Эльза Госк и диетолог Мэй Маск.

Смотрите фото и видео с отдыха Кендалл Дженнер