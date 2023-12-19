В чем встречать Новый год 2024: подборка лучших идей праздничной одежды

Чтобы стать звездой новогодней ночи, стоит лишь вдохновиться образами модных девушек, которые уже заранее примеряли на себе все возможные варианты праздничной одежды. На этот раз рассмотрим образы стилистки Изи Ангус.

Инстаграмм заполнен красивыми образами, которыми невозможно просто вдохновляться, ведь их обязательно хочется повторить.

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В новогоднюю ночь хочется сиять во всех смыслах, так что образы модной стилистки вам точно помогут найти что-то особенное для себя. Любой аутфит девушки просто омрачает, так что вы можете воспользоваться модными идеями и примерить что-то из образов на себе.

Хозяин года Зеленый Деревянный Дракон любит быть в центре внимания, поэтому важно образ подобрать подходящий. Главными атрибутами вашего аутфита должны быть блестки, перья, массивные украшения и акцентные аппликации. По цвету – выбирайте металлик, золото и белый цвет, но и от черного можете не отказываться, ведь это классика, которая всегда актуальна.

Новый год – это самый яркий праздник, поэтому не бойтесь надевать длинные платья и топы или бра с массивными перьями. Шик и блеск в новогоднюю ночь имеют полное право быть вашими основными спутниками.

Вдохновившись образами Изи Ангус, мы подобрали для вас интересные варианты нарядов, которые точно вам понравились бы. В подборку вошли платья металлик, стилизация юбки макси и рубашки, брючный костюм, сочетание кожаной юбки миди с базовой майкой, топы и брюки с перьями, платья-комбинации, бюстье и бра с цветочной аппликацией.

Уверяем, если вы подберете себе один из этих образов, тогда точно будете выглядеть на все 100 и влюбите в себя десятки людей. Такие образы отлично подходят для празднования Нового года в ресторане, а некоторые из них – для уютного вечера в кругу друзей.