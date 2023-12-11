Зачастую мы привыкли встречать Новый год в роскошном платье, однако стоит прибегать к экспериментам и подбирать для себя разнообразные наряды, которые абсолютно ничем не уступят платье, пишет 24 Канал.
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Если приобрести верх и низ отдельно, то можно потом много раз стилизовать разные образы, подбирая вверх – другим низом, а низ – соответственно другим верхом. К примеру, с корсетом вы можете создать много стильных образов после Нового года, стилизуя его с брюками, юбкой, джинсами или карго.
А вот юбка металлик с блестками может быть эффектным дополнением к блузе с бантом, белой рубашке, базовой футболке или лонгсливу.
Если вы интересуетесь цветовой тематикой Нового года, то лучше его встречать в красном, зеленом, белом, золотом и серебристом цвете. Последний вариант является одним из самых популярных для новогодней ночи не только из-за выбора этого оттенка, чтобы задобрить животное, но и потому, что металлик уже несколько сезонов считается одним из трендовых цветов.
Советуем вам выбирать для себя металлизированные или золотистые корсеты с блестками, камнями и стразами. Также вы можете сделать ставку на мерцающие блузы или топы. Не забывайте о структурированных корсетах с перьями, которые тоже являются важным атрибутом в создании новогоднего образа.
Что касается низа – то делайте ставку на юбки длины миди или макси из атласа или шелка. Также можете выбрать кружевные штаны, однако примерить их смогут только смелые девушки. И не забывайте о кожаных штанах металлик, которые после новогодних образов пригодятся вам еще круглый год.
Относительно аксессуаров – выбирайте сумочки серебристого оттенка со стразами, которые вам непременно понадобятся для элегантных и эффектных образов.
Fashion 24 собрал для вас несколько образов инфлюэнсеров, отлично подходящих для встречи Нового года.