Найчастіше ми звикли зустрічати Новий рік в розкішному платті, однак варто таки вдаватися до експериментів та підбирати для себе різноманітне вбрання, яке абсолютно нічим не поступиться сукні, пише 24 Канал.

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Якщо придбати верх і низ окремо, то можна потім багато разів стилізувати різні образи, підбираючи до верху – інший низ, а до низу – відповідно верх. До прикладу, з корсетом ви можете створити багато стильних образів після Нового року, стилізуючи його зі штанами, спідницею, джинсами чи карго.

А от спідниця металік з лелітками може бути ефектним доповненням до блузи з бантом, білосніжної сорочки, базової футболки чи лонгсліва.

Якщо ви цікавитеся колірною тематикою Нового року, то найкраще його зустрічати в червоному, зеленому, білому, золотому та сріблястому кольорі. Останній варіант є одним із найпопулярніших для новорічної ночі не лише через вибір цього відтінку, щоб задобрити тварину, але й через те, що металік вже кілька сезонів вважається одним із трендових кольорів.

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Радимо вам обирати для себе металізовані чи золотисті корсети з лелітками, камінцями та стразами. Також ви можете зробити ставку на мерехтливі блузи чи топи. Не забувайте про структуровані корсети з пір’ям, яке теж є важливим атрибутом у створенні новорічного образу.

Щодо низу – то робіть ставку на спідниці довжини міді чи максі з атласу чи шовку. Також можете обрати мереживні штани, однак приміряти їх зможуть лише сміливі дівчата. І не забувайте про шкіряні штани металік, які після новорічних образів стануть вам в нагоді ще цілий рік.

Щодо аксесуарів – обирайте сумочки сріблястого відтінку зі стразами, які вам ще неодмінно знадобляться для елегантних та ефектних образів.

Fashion 24 зібрав для вас кілька образів інфлюенсерів, які чудово підходять для зустрічі Нового року.