Готовимся к Новому году: лучшие образы на корпоратив

Громких и веселых корпоративов в связи с войной компании больше не делают, потому что это неуместно. Однако жизнь продолжается, так что если вы решили небольшой компании собраться в ресторане на ужин, то рассказываем, какие именно наряды можно одеть.

Украинская стилистка советует выбирать необычные цветовые сочетания и фактур, не бояться экспериментировать с модными тенденциями, добавлять в свой образ немного блеска и не забывать об аксессуарах, которые придадут образам оригинальности.

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Блесточки в новогодние вечеринки – это неотъемлемая вещь в образе. Выбирайте топы, юбки или платья с мерцающими блестками или игривыми оборками. Такая одежда в период Нового года уместна как никогда.



Стильные новогодние образы на корпоратив / Фото инстаграмм @stylist.inna

Обратите внимание на длинные платья, которые подчеркнут вашу фигуру или платье с бахромой. Вы также можете создавать образы с металлизированными или золотистыми брюками, дополняя аутфит роскошным чокером с цветочной аппликацией.



Стильные новогодние образы на корпоратив / Фото инстаграмм @stylist.inna



Стильные новогодние образы на корпоратив / Фото инстаграмм @stylist.inna



Стильные новогодние образы на корпоратив / Фото инстаграмм @stylist.inna

Не забывайте о вечной классике – черных платьях, которым всегда можно добавить праздничности благодаря акцентным украшениям на шее.



Стильные новогодние образы на корпоратив / Фото инстаграмм @stylist.inna

Смелые девушки могут выбирать для себя брюки клеш с прозрачной вставкой или юбки миди с пайетками. Такие образы лучше всего дополнять удлиненными жакетами.



Стильные новогодние образы на корпоратив / Фото инстаграмм @stylist.inna

А еще красиво и волшебно можно выглядеть в простых вещах – атласном платье или юбке с добавлением кардигана или базового джемпера.



Стильные новогодние образы на корпоратив / Фото инстаграмм @stylist.inna



Но самое главное, чтобы вы себя чувствовали комфортно и уверенно, поэтому выбирайте наряд, в котором вам уютно.