Для каждого из нас новогодняя ночь особенная, поскольку мы верим в чудо и магию, поэтому своим нарядом хотим задобрить хозяина года – Зеленого Деревянного Дракона и привлечь в свою жизнь счастья и благополучия, пишет 24 Канал.

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Астрологи советуют Овнам надевать на Новый год что-нибудь очень блестящее. Ваше платье должно сиять и привлекать к себе внимание окружающих. Делайте ставку на золотистый или серебристый оттенок, усеянный камешками, блестками или украшенный бахромой.

Ваше платье должно быть гармоничным и вписываться в праздничную атмосферу. Если вы празднуете Новый год в ресторане, то выбирайте эффектное платье, сочетая с обувью на каблуке и аксессуарами – массивными серьгами и сумкой. Дома можете сосредоточить внимание на наряде в оттенке металлик с добавлением минималистических украшений.

Брючный костюм идеально подойдет для празднования Нового года. Вы можете выбирать для себя классику, или же игривый костюм, усеянный блестками, который примерила на себе Леони Ганне.

В домашней атмосфере вы охотно можете примерить блестящий топ, который соедините с белыми брюками. Выглядит такой look празднично и стильно.

Если хотите выглядеть идеально, не бойтесь выбирать для себя роскошные длинные платья, поскольку они будут уместны в новогоднюю ночь.



Стильные примеры образов на Новый год для Овнов / Фото Pinterest



Стильные примеры образов на Новый год для Овнов / Фото Pinterest



Стильные примеры образов на Новый год для Овнов / Фото Pinterest



Стильные примеры образов на Новый год для Овнов / Фото Pinterest



Стильные примеры образов на Новый год для Овнов / Фото Pinterest



Стильные примеры образов на Новый год для Овнов / Фото Pinterest



Стильные примеры образов на Новый год для Овнов / Фото Pinterest



Стильные примеры образов на Новый год для Овнов / Фото Pinterest



Стильные примеры образов на Новый год для Овнов / Фото Pinterest



Стильные примеры образов на Новый год для Овнов / Фото Pinterest