Українська стилістка радить вибирати незвичайні поєднання кольорів та фактур, не боятися експериментувати з модними тенденціями, додавати у свій образ трохи блиску та не забувати про аксесуари, які додадуть образам оригінальності.

До теми У чому зустрічати Новий рік Овнам: корисні поради

Блисткітки в новорічні вечірки – це невід’ємна річ в образі. Обирайте топи, спідниці чи сукні з мерехтливими лелітками чи грайливими оборками. Таке вбрання у період Нового року доречне як ніколи.



Стильні новорічні образи на корпоратив / Фото інстаграм @stylist.inna

Зверніть увагу на довгі сукні, які підкреслять вашу фігуру чи на плаття з бахромою. Ви також можете створювати образи з металізованими чи золотистими штанами, доповнюючи аутфіт розкішним чокером з квітковою аплікацією.



Стильні новорічні образи на корпоратив / Фото інстаграм @stylist.inna



Стильні новорічні образи на корпоратив / Фото інстаграм @stylist.inna



Стильні новорічні образи на корпоратив / Фото інстаграм @stylist.inna

Не забувайте про вічну класику – чорні сукні, яким завжди можна додати святковості завдяки акцентним прикрасам на шиї.



Стильні новорічні образи на корпоратив / Фото інстаграм @stylist.inna

Сміливі дівчата можуть обирати для себе штани кльош з прозорою вставкою чи спідниці міді з паєтками. Такі образи найкраще доповнювати подовженими жакетами.



Стильні новорічні образи на корпоратив / Фото інстаграм @stylist.inna

А ще красиво та чарівно можна виглядати в простих речах – атласній сукні чи спідниці з додаваням кардигану чи базового джемпера.



Стильні новорічні образи на корпоратив / Фото інстаграм @stylist.inna



Та найголовніше, аби ви себе почували комфортно та впевнено, тому вибирайте те вбрання, в якому вам затишно.