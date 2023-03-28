Участница некогда популярной группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер выбрала для светского мероприятия нежно-розовое платье бюстье от украинского бренда. Знаменитость выбрала лаконичное платье длины макси, которое выделяется эффектной деталью – небольшим вырезом сбоку, открывающим бедро.

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Исполнительница распустила свои длинные волосы и оставила их прямыми. Свой образ она подчеркнула розовыми тенями и выбрала несколько аксессуаров – серьги и кольца.

Что интересно, у американки есть украинские корни. Ее полное имя – Николь Прасковия Эликолани Валиенте Шерзингер. Имя Прасковия она получила от своей украинской бабушки Прасковии.



Николь Шерзингер в платье от украинского бренда / Фото с Instagram



Николь Шерзингер в платье от украинского бренда / Фото с Instagram



Николь Шерзингер в платье от украинского бренда / Фото с Instagram

Следует отметить, что наряды от украинского бренда певица одевает уже не впервые. В гардеробе Николь есть наряды ELENAREVA и Bevza, которые она на протяжении последних нескольких лет одевала на важные светские мероприятия.

В наряды от бренда NUÉ одевались самые известные модели и инфлюэнсеры. Одежду от украинской дизайнерки Виктории Удиной в своем гардеробе имеет немка Леони Ганне, бразилийская супермодель Алессандра Амбросио, "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо и многие другие.