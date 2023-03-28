Учасниця колись популярного гурту Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер обрала для світського заходу ніжно-рожеву сукню бюстьє від українського бренду. Знаменитість обрала лаконічну сукню довжини максі, яка виділяється ефектною деталлю – невеличким вирізом збоку, що відкриває стегно.

Читайте також 5 найбажаніших курток весни, які мають бути в гардеробі у кожної дівчини

Виконавиця розпустила своє довге волосся та залишила його прямим. Свій образ вона підкреслила рожевими тінями та обрала кілька аксесуарів – сережки та перстні.

Що цікаво, американка має українське коріння. Її повне ім’я - Ніколь Прасковія Еліколані Валіенте Шерзінгер. Ім’я Прасковія вона отримала від своєї української бабусі Парасковії.



Ніколь Шерзінгер в сукні від українського бренду / Фото з Instagram



Ніколь Шерзінгер в сукні від українського бренду / Фото з Instagram



Ніколь Шерзінгер в сукні від українського бренду / Фото з Instagram

Варто зазначити, що вбрання від українського бренду співачка одягає вже не вперше. У гардеробі Ніколь є вбрання ві ELENAREVA та Bevza, яке вона впродовж останніх кількох років одягала на важливі світські заходи.

У вбрання від бренду NUÉ одягались найвідоміші моделі та інфлюенсери. Одяг від української дизайнерки Вікторії Удіної у своєму гардеробі має німкеня Леоні Ганне, бразилійська супермодель Алессандра Амбросіо, "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо та багато інших.