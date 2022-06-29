27-летняя Никола Пельтц позировала для глянца в гламурных образах. Для фотосессии новая "миссис Бруклин" примерила вещи от знаменитых брендов Versace, Fendi, Yves Saint Laurent, Gucci и Marc Jacobs.

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Жена Бруклина Бекхэма не только снялась для глянца, но и рассказала о вкусах своего мужа. "Можно сказать, что когда Бруклин на кухне, то он чувствует себя как на небесах. С момента пандемии все, что он говорит, – это кухня. Поэтому в один прекрасный день я просто начала снимать его во время приготовления блюд", – поделилась она.

После того, как глянец опубликовал первые кадры Николы, Бруклин выложил фото любимой в своем инстаграмме и написал, как он гордится ею.

"Ого. Я так тобой горжусь. Выглядишь абсолютно невероятно и я так тебя люблю. Мои поздравления, крошка", – написал он.



Фотосессия Николы Пельтц / Фото с Tatler

Стилисты сделали Николе прическу в стиле 70-х с начесом. Обжатый комбинезон она дополнила шубой, массивными ботинками на платформе и позировала перед камерой фотографа с собачкой в руках.



Фотосессия Николы Пельтц / Фото с Tatler

Дочь миллиардера Никола Пельтц довольно часто одевается в вещи из коллекций своей свекрови – дизайнера Виктории Бекхэм, впрочем на этот раз для французского глянца звездная модель не одела ничего из наряда британского бренда.



Фотосессия Николы Пельтц / Фото с Tatler



Фотосессия Николы Пельтц / Фото с Tatler



Фотосессия Николы Пельтц / Фото с Tatler



Фотосессия Николы Пельтц / Фото с Tatler



Фотосессия Николы Пельтц / Фото с Tatler

Отец Николы – американский инвестор и бизнесмен с капиталом более миллиарда долларов. Бруклин сейчас тоже начал заниматься бизнесом и часто консультируется со своим тестем. Девушка рассказала, что очень любит наблюдать за тем, как Бруклин звонит по телефону ее отцу и просит совета у него.

"Бруклин занимается очень интересными вещами, а также бизнесом, и это действительно мило. Я смотрю, как он звонит моему отцу и говорит: "Что ты думаешь об этом?". Мне нравится смотреть на это!", – поделилась модель.