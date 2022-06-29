27-річна Нікола Пельтц позувала для глянцю в гламурних образах. Для фотосесії нова "місіс Бруклін" приміряла речі від знаменитих брендів Versace, Fendi, Yves Saint Laurent, Gucci та Marc Jacobs.

Читайте також Меган Фокс змінилась до невпізнання: новий вихід зірки "Трансформерів"

Дружина Брукліна Бекхема не лише знялася для глянцю, але й розповіла про вподобання свого чоловіка. "Можна сказати, що коли Бруклін на кухні, то він відчуває себе ніби на небесах. З моменту пандемії все, що він говорить, – це кухня. Тому одного чудового дня я просто почала знімати його під час приготування страв", – поділилася вона.

Після того, як глянець опублікував перші кадри Ніколи, Бруклін виклав фото коханої у своєму інстаграмі та написав, як він нею пишається.

"Ого. Я так тобою пишаюся. Виглядаєш абсолютно неймовірно і я так тебе кохаю. Мої вітання, крихітко", – написав він.



Фотосесія Ніколи Пельтц / Фото з Tatler

Стилісти зробили Ніколі зачіску у стилі 70-х з начісуванням. Обтислий комбінезон вона доповнила шубою, масивними черевиками на платформі та позувала перед камерою фотографа з собачкою в руках.



Фотосесія Ніколи Пельтц / Фото з Tatler

Донька мільярдера Нікола Пельтц досить часто одягається в речі з колекцій своєї свекрухи – дизайнерки Вікторії Бекхем, втім цього разу для французького глянцю зіркова модель не одягнула нічого з вбрання британського бренду.



Фотосесія Ніколи Пельтц / Фото з Tatler



Фотосесія Ніколи Пельтц / Фото з Tatler



Фотосесія Ніколи Пельтц / Фото з Tatler



Фотосесія Ніколи Пельтц / Фото з Tatler



Фотосесія Ніколи Пельтц / Фото з Tatler

Батько Ніколи – американський інвестор та бізнесмен з капіталом в понад мільярд доларів. Бруклін зараз теж почав займатися бізнесом та часто консультується зі своїм тестем. Дівчина розповіла, що дуже любить спостерігати за тим, як Бруклін телефонує її батькові та просить поради у нього.

«Бруклін займається дуже цікавими речами, а також бізнесом, і це справді мило. Я дивлюся, як він дзвонить до мого батька і каже: "Що ти думаєш про це?". Мені подобається дивитися на це!", – поділилася модель.