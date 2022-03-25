Немка Соня Лисон поддержала Украину: блоггерша надела синий тренч и желтую сумку

Стильная инфлюэнсерша из Берлина Соня Лисон поддержала Украину. Стритстайл-звезда появилась на улицах Берлина в цветах украинского флага.

Соня Лисон продемонстрировала свою поддержку Украине в личном профиле в инстаграмме, за которым следят более 300 тысяч поклонников.

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Стритстайл-активистка любит цветные аутфиты, поэтому продемонстрировала на себе модный образ, набирающий популярность среди инфлюэнсеров от 24 февраля.

Соня Лисон обладает неординарным вкусом в одежде: абсолютно все ее образы получаются эффектными и самобытными. Модная блоггерша все аутфиты создает на основе трендовых элементов гардероба.

На этот раз немец сделал ставку на цвет. Знаменитая инфлюэнсерша примерила на себе длинный кожаный тренч синего цвета размера оверсайз. Дополнила ее верхнюю одежду желтая сумка Prada Triangle, которая уже успела покорить всех fashion-блоггеров.

Под низ Соня надела черную водолазку, брюки и бело-голубые кроссовки Nike. Последним штрихом стали коричневые солнцезащитные очки. Немка уже получает благодарность от украинцев за поддержку. Серию фотографий она лаконично подписала сине-желтыми сердечками.



Модный образ Сони Лисон / Фото из инстаграмма инфлюэнсерки



Модный образ Сони Лисон / Фото из инстаграмма инфлюэнсерки



Модный образ Сони Лисон / Фото из инстаграмма инфлюэнсерки