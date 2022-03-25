Украинцы уже месяц живут, как в страшном сне – подвалах, подземных парковках или метро. Многие потеряли свои дома, переехали в более безопасное место в Украине, или вообще выехали за границу.

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Жить сейчас обычной жизнью крайне тяжело, впрочем, всем нам хоть иногда стоит отвлекаться от новостей, чтобы восстановить и сохранить ментальное здоровье. Нарушения сна, ненормированное питание, невозможность находиться с родными, постоянная тревога и переживания довольно негативно отражаются на нашем здоровье.

Ювелирный бренд Guzema Fine Jewerly решил составить список занятий для того, чтобы украинцы хоть чуть-чуть смогли расслабиться, отвлечься и уменьшить стресс.

В инстаграмм-сообщении бренд предлагает украинцам немалый ряд занятий, позволяющих каждому найти досуг в чай ​​войны и вернуться к своему хобби.

Список занятий от Guzema Jewerly, которые помогут снять стресс

Онлайн-курсы физического и ментального здоровья;

Утренные зарядки и онлайн-занятия по стрейчингу;

Занятия по гимнастике от Анны Ризадиновой;

Бесплатный спортивный марафон от Аниты Луценко;

курсы французского и английского языка;

Уроки вокала;

Курс по графическому дизайну и искусству.