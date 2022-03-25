Соня Лісон продемонструвала свою підтримку Україні в особистому профілі в інстаграмі, за яким стежить понад 300 тисяч прихильників.

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Стрітстайл-активістка любить кольорові аутфіти, тож продемонструвала на собі модний образ, який набирає популярності серед інфлюенсерів від 24 лютого.

Соня Лісон володіє неординарним смаком в одязі: абсолютно всі її образи виходять ефектними та самобутніми. Модна блогерка всі аутфіти створює на основі трендових елементів гардеробу.

Цього разу німкеня зробила ставку на колір. Знаменита інфлюенсерка приміряла на собі довгий шкіряний тренч синього кольору розміру оверсайз. Доповнила її верхній одяг жовта сумка Prada Triangle, яка вже встигла підкорити всіх fashion-блогерів.

Під низ Соня одягнула чорну водолазку, штани та біло-блакитні кросівки Nike. Останнім штрихом стали коричневі сонцезахисні окуляри. Німкеня вже отримує подяку від українців за підтримку. Серію світлин вона лаконічно підписала синьо-жовтими сердечками.



Модний образ Соні Лісон / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модний образ Соні Лісон / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модний образ Соні Лісон / Фото з інстаграму інфлюенсерки