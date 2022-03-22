Немецкая певица надела на музыкальный митинг сине-желтый свитер в знак поддержки из Украины

Немецкая 29-летняя певица Айви поддержала Украину. Она надела на концерт сине-желтый свитер в знак солидарности с украинцами.

Певица из Германии Айви Куайна выступила на музыкальном митинге "Звук мира" в Берлине, у Бранденбургских ворот. Концерт прошел в воскресенье, 20 марта.

Обратите внимание Fashion-школа PUSHKA School бесплатно предоставляет доступ к курсам по созданию 3D-одежды

Телевизионное мероприятие было введено, чтобы собрать пожертвования для поддержки пострадавших от войны в Украине – крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Нас поддерживает весь мир. К сбору средств приобщаются знаменитые звезды, постоянно освещающие тему войны в своих инстаграммах с миллионной аудиторией.

Певица Айви Куайна, выигравшая шоу "Голос Германии" в 2012 году, поддержала нашу страну в сине-желтом свитере, символизирующем флаг Украины.



Айви Куайну поддержала Украину в сине-желтом свитере / Фото с ТСН

С начала войны в Украине инфлюэнсеры, модели и актрисы стали все чаще появляться в сине-желтых цветах.

В знак солидарности с Украиной шотландцы основали новый вид тартана, который называется "Ukraine fоrever" ("Украина навсегда").

Украинский бренд аксессуаров the KODE представил новую сумку, выполненную в голубовато-желтом цвете.

Американская актриса Джулианна Мур вместе с дизайнером Алессандрой Бруниальти создала шапки в цветах украинского флага .