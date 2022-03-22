Співачка з Німеччини Айві Куайну виступила на музичному мітингу "Звук миру" у Берліні, біля Бранденбурзьких воріт. Концерт відбувся у неділю, 20 березня.

Зверніть увагу Fashion-школа PUSHKA School безкоштовно надає доступ до курсів зі створення 3D-одягу

Телевізійний захід запровадили, аби зібрати пожертви для підтримки постраждалих від війни в Україні – найбільшого військового конфлікту в Європі від часів Другої світової війни. Нас підтримує увесь світ. До збору коштів долучаються знамениті зірки, які постійно висвітлюють тему війни у своїх інстаграмах з мільйонною аудиторією.

Співачка Айві Куайну, яка виграла шоу "Голос Німеччини" у 2012 році, підтримала нашу країну у синьо-жовтому светрі, який символізує прапор України.



Айві Куайну підтримала Україну в синьо-жовтому светрі / Фото з ТСН

Від початку війни в Україні, інфлюенсери, моделі та акторки почали все частіше з’являтися в синьо-жовтих кольорах.

На знак солідарності з Україною шотландці заснували новий вид тартану, який називається "Ukraine fоrever" ("Україна назавжди").

Український бренд аксесуарів the KODE презентував нову сумку, що виконана в блакитно-жовтому кольорі.

Американська акторка Джуліанна Мур разом з дизайнеркою Алессандрою Бруніальті створила шапки в кольорах українського прапора.