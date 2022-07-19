Не платок, а "хустина" и "стьобаний", а не стеганый: примеры "стильной" украинизации

К сожалению, довольно часто в быту мы встречаем слова, которые неправильны. Чтобы избавиться от последствий русификации, которую нам оставил в наследство советский союз, украинская стилистка учит своих поклонников "стильной" украинизации.

Так сложилось, что в украинском языке есть немало заимствований из русского. Со временем в нашем языке укоренилась значительная часть слов не только из-за соседства, но и из-за длительного доминирования Российской империи.

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Стилистка Яна Платонова в своем инстаграмме привела несколько примеров слов, которые мы чаще всего употребляем, когда говорим о моде. Автор блога styleguide.ua обратила внимание на русские, которые нам стоит искоренить из своего ежедневного потребления.

Филологиня привела несколько точных словосочетаний, как не нужно и как нужно писать и говорить.

Сапоги, сапожки – чоботи, чобітки ;

; Надіти сорочку – надягти сорочку ;

; Заказати одяг – замовити одяг ;

; Робити покупки – купувати ;

; Одяг в клітинку – картатий одяг ;

; Зав’язати платок – пов’язати хустину ;

; Принт з піонами – принт з півоніями ;

; Стьоганий – стьобаний.



Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua