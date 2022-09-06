Не бедра, а бедра и не челка, а челка: примеры "ласковой" украинизации

В нашем быту укоренились неправильные слова, которые мы часто употребляем, и даже не замечаем, что надо говорить совсем по-другому. Украинская стилистка учит своих поклонников "стильной" украинизации.

В современном украинском языке есть много заимствований из русского. Это произошло из-за соседства украинского и русского народов, а также длительное доминирование Российской империи, Советского Союза, что сопровождалось языковым влиянием.

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Стилистка Яна Платонова в своем инстаграмме привела несколько примеров слов, которые мы чаще всего употребляем, когда говорим о моде.

Автор блога styleguide.ua обратила внимание на русские слова, которые нам стоит искоренить из своего ежедневного потребления. Все примеры слов она берет из цифрового пространства, то есть все слова с красным крестиком – это реальные формы употребления, которые Яна записывает и берет в рубрику.

Филологиня привела несколько метких словосочетаний, как не нужно и как нужно писать и говорить.

Как не надо говорить – как нужно:

Шкаф с одеждой – шкаф с одеждой;

Бедра – бедра;

Удачная покупка – удачная покупка;

Челка, челка, челка – челка;

Плечики – плечики (ы);

Блестки – блестки;

От кутюр – откутюр;

Торговый центр – торговый центр.



Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua





Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua