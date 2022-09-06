В современном украинском языке есть много заимствований из русского. Это произошло из-за соседства украинского и русского народов, а также длительное доминирование Российской империи, Советского Союза, что сопровождалось языковым влиянием.
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Стилистка Яна Платонова в своем инстаграмме привела несколько примеров слов, которые мы чаще всего употребляем, когда говорим о моде.
Автор блога styleguide.ua обратила внимание на русские слова, которые нам стоит искоренить из своего ежедневного потребления. Все примеры слов она берет из цифрового пространства, то есть все слова с красным крестиком – это реальные формы употребления, которые Яна записывает и берет в рубрику.
Филологиня привела несколько метких словосочетаний, как не нужно и как нужно писать и говорить.
Как не надо говорить – как нужно:
Шкаф с одеждой – шкаф с одеждой;
Бедра – бедра;
Удачная покупка – удачная покупка;
Челка, челка, челка – челка;
Плечики – плечики (ы);
Блестки – блестки;
От кутюр – откутюр;
Торговый центр – торговый центр.
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua