Наталья Денисенко надела в Карпатах свитер за 10 тысяч гривен: стильное фото

Актриса Наталья Денисенко отправилась с сыном на отдых в Карпаты. Знаменитость показала поклонникам в подборке фото из отдыха.

Наталья Денисенко уехала в зимние горы с сыном, ведь ее муж на фронте. С первых дней войны актер Андрей Фединчик стал в защиту Украины, поэтому почти 2 года служит в ВСУ.

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Отдыхала Наталья в Яблунице, рядом с селом находится горнолыжный курорт Буковель. В серии фотографий актриса показала невероятный закат в горах, купание в чане, карпатскую еду, заснеженные елки, красивые виды и своего сына. В частности, актриса продемонстрировала свой ауфит в белых тонах.

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Знаменитость сделала фотографию на балконе, держа в руках чашку. Свой стильный образ она дополнила красной помадой на губах.

Образ Натальи Денисенко

Знаменитость надела трикотажные белые брюки и дополнила образ свитера от бренда Ami Paris. На сайте вещь можно приобрести почти за 10 тысяч гривен. Аутфит Наталки дополняла беленькая шапка. Актриса показала на себе довольно красивый зимний образ.

Что известно о бренде Ami Paris

Узнаваемой деталью бренда Ami Paris есть красное сердце, присутствующее на каждом элементе гардероба и буква "А". Продолжение бренда Ami Paris называется "ami de coeur" и переводится на английский как "AMI of hearts".

Бренд основал в 2011 году дизайнер Александр Маттиусси. Талантливый основатель бренда ранее имел опыт работы в Dior, Givenchy и Marc Jacobs.