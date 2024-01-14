Раньше фронтвуменка группы The HARDKISS делилась со своей аудиторией невероятными фотографиями своих образов, которые она каждый раз создавала для концертов. С 24 февраля группа перестала гастролировать по Украине, поэтому Юлия Санина демонстрирует свои базовые образы.

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Певица показала свой спортивный образ, состоявший из джогеров, сиреневой водолазки и жилетки того же оттенка из овчины. Наряд она надела от спортивного бренда Puma. Исполнительница позировала на фоне монументальной скульптуры в Киеве Родина-мать, которая является самой высокой скульптурой в Европе.

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В посте певица рассказала о своих планах на 2024 год и отметила, что настроена решительно.

"Невероятно необычно постить снова после новогодней паузы. Ваше настроение начала 2024 года одним словом? Мое: решительное", – написала Санина.

За инстаграм-страницей Юлии Саниной следит более 700 тысяч поклонников. В комментариях подписчики пишут о отчаянии и разбитом состоянии, но есть и те, кто не теряет оптимизма.

"Мое настроение разбито ракетой х-22 во дворе родительского дома. Мало веселого. Донатьте люди на все, что можете! Просто мечты не помогают!";

"Разбитое и тяжелое настроение. Но в целом начало года чувствую себя по шею уже в "темном море"...";

"Отчаяние. Рада за тех, у кого настроение более положительное, чем мое";

"Упорный";

"Надеющийся – хоть и звучит странно";

"Решающий";

"Спокойный, мотивирующий и целеустремленный".

Еще до начала года в сети распространялись слухи, что Юлия Санина расстается со своим мужем Валом, но эти слухи не подтвердились. Представитель группы The HARDKISS Егор Кирьянов отметил, что сейчас каждый украинец переживает сложный период, однако супруги не собираются разводиться.