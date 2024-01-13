Многие известные звезды любят приезжать во Львов за спокойной атмосферой. Порой после мегаполиса очень важно найти время на неспешный отдых. Львов привлекает к себе красивыми улочками и ароматом кофе, поэтому многие знаменитости признаются, что любят приезжать в этот исторический город.

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Маша Ефросинина отметила в своем инстаграм-сторис, что Львову очень подходит зима. Телеведущая натолкнулась на прекрасную погоду, ведь вечером город засыпал снегом.

Знаменитость поделилась с поклонниками своим образом, в котором решила прогуляться по Львову. Как всегда, аутфит Маши Ефросининой был стильным и модным.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая решила выбрать для себя удобные вещи. Она надела белые брюки и соединила их с белым худи. Относительно верхней одежды Маша выбрала коричневый пуховик и в тон к нему надела трендовые угги на высокой подошве.

Маша также рассказала, что свой пуховик приобрела у Даши Кацуриной. Примечательно, что телеведущая любит эту вещь, поскольку отметила, что носит его более года, но каждый раз кто-то из знакомых спрашивает, где она его приобрела.



Стильный образ Маши Ефросининой / Скриншот из инстаграма телеведущей

После прогулки Маша Ефросинина впервые отправилась в Оперный театр на оперетту "Летучая мышь". Знаменитость выбрала сдержанный и лаконичный образ – черную водолазку и серый жакет.



Стильный образ Маши Ефросининой / Скриншоты из инстаграма телеведущей