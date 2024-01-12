В публикации, которую Елена Зеленская распространила в своем инстаграмме, она поделилась фотографиями со встречи. Она поблагодарила главу представительства ЮНИСЕФ и его организацию, что в это тяжелое время обороны от агрессора, они с Украиной и поддерживают наших детей.
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Елена Зеленская в костюме
Жена президента Украины обожает классические образы в сдержанных цветах, поэтому часто надевает рубашки, блузы, жакеты, брюки и элегантные платья. На встречу она надела сдержанный и стильный образ. Первая леди надела белоснежную рубашку, которую дополнила черным жакетом на пуговицах и брюках.
Образ Елены Зеленской дополняли серебристые серьги. Стилисты вложили волосы в легкие волны.
Стоит отметить, что костюм, который надела Елена Зеленская, – это вечная классика. Такой костюм не выходит из моды и будет еще актуален много лет. Он не только создан в черном базовом цвете, но и в классическом крое.
Невероятный образ Елены Зеленской / Фото с инстаграмма первой леди
Также в серию фотографий первая леди добавила публикацию, в которой ознакомила читателей с тем, что для Украины сделал ЮНИСЕФ.
- Поддерживает Всеукраинскую программу ментального здоровья "Ты как?", учит медиков психологической помощи детям по международной программе mhGAP. Помогает нам распространять психологическую осведомленность среди родителей, учителей и детей.
- Участвует в реформе школьного питания и поддерживает Координационный центр по вопросам развития семейных форм воспитания.
- Вместе с Фондом Елены Зеленской приобщается к помощи большим приемным семьям.
- В 2023 году ЮНИСЕФ стал официальным партнером третьего саммита первых леди и джентльменов.