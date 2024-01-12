В публикации, которую Елена Зеленская распространила в своем инстаграмме, она поделилась фотографиями со встречи. Она поблагодарила главу представительства ЮНИСЕФ и его организацию, что в это тяжелое время обороны от агрессора, они с Украиной и поддерживают наших детей.

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Елена Зеленская в костюме

Жена президента Украины обожает классические образы в сдержанных цветах, поэтому часто надевает рубашки, блузы, жакеты, брюки и элегантные платья. На встречу она надела сдержанный и стильный образ. Первая леди надела белоснежную рубашку, которую дополнила черным жакетом на пуговицах и брюках.

Образ Елены Зеленской дополняли серебристые серьги. Стилисты вложили волосы в легкие волны.

Стоит отметить, что костюм, который надела Елена Зеленская, – это вечная классика. Такой костюм не выходит из моды и будет еще актуален много лет. Он не только создан в черном базовом цвете, но и в классическом крое.



Невероятный образ Елены Зеленской / Фото с инстаграмма первой леди

Также в серию фотографий первая леди добавила публикацию, в которой ознакомила читателей с тем, что для Украины сделал ЮНИСЕФ.