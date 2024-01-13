Чимало відомих зірок люблять приїжджати до Львова за спокійною атмосферою. Часом після мегаполісу дуже важливо віднайти час на неспішний відпочинок. Львів заманює до себе красивими вуличками та ароматом кави, тож багато знаменитостей зізнаються, що обожнюють приїжджати в це історичне місто.

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Маша Єфросиніна зазначила у своєму інстаграм-сторіс, що Львову дуже личить зима. Телеведуча натрапила на чудову погоду, адже ввечері місто засипало снігом.

Знаменитість поділилася з прихильниками своїм образом, в якому вирішила прогулятися Львовом. Як завжди, аутфіт Маші Єфросиніної був стильним та модним.

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Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча вирішила обрати для себе комфортні речі. Вона одягнула білі штани та поєднала їх з білим худі. Щодо верхнього одягу, то Маша обрала коричневий пуховик та в тон до нього одягнула трендові угги на високій підошві.

Маша також розповіла, що свій пуховик придбала у Даші Кацуріної. Помітно, що телеведуча любить цю річ, оскільки зазначила, що носить його понад рік, але кожного разу хтось зі знайомих питає, де саме вона його придбала.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Скриншот з інстаграму телеведучої

Після прогулянки Маша Єфросиніна вперше відправилася в Оперний театр на оперету "Летюча миша". Знаменитість обрала стриманий та лаконічний образ – чорну водолазку та сірий жакет.



Стильний образ Маші Єфросиніної / Скриншоти з інстаграму телеведучої