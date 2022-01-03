Настя Каменских ошеломила образом в золотом платье с глубоким разрезом: поразительное фото
Источник:инстаграм Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских не перестает удивлять любителей роскошных новогодних образов. Исполнительница поделилась праздничным фото в элегантном платье.
Настя Каменских обожает стильные платья, в которых она непревзойденно выглядит. Роскошными аутфитами звезды вдохновляются тысячи подписчиков в инстаграме. В последнем сообщении звезда опубликовала волшебный кадр с Потапом.
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По всей вероятности, такой look Настя Каменских выбрала для фотосессии со своим мужем.
Образ Насти Каменских
Артистка надела длинное вечернее платье-бюстье золотистого цвета с глубоким разрезом на ноге. Платье с блестками эффектно подчеркнуло все изгибы тела.
Роскошный образ Настя Каменских дополнила минималистичными босоножками. Певица оставила свои вьющиеся волосы распущенными, а на лице сделала макияж в золотистых тонах.
Рядом с Настей позировал Потап. Он надел белую базовую рубашку и черный костюм от бренда Andreas Moskin. В комментариях поклонники отметили, что супруги выглядят в таких образах просто невероятно.
- "Как же вы красиво выглядите! Платье просто огонь";
- "Самая красивая пара Украины";
- "У меня просто нет слов";
- "Какая вы шикарная";
- "Голливудская пара";
- "Вы очень красивые".
Потрясающий образ Насти Каменских и Потапа / Фото из инстаграма