Chanel, Valentino, Louis Vuitton: какие модные бренды помогли Украине и отреагировали на войну

В Украине уже две недели идет война. 24 февраля оккупанты начали полномасштабное наступление на Украину, обстреливая мирные города. Многие модные бренды отказались сотрудничать с россиянами, закрыли там свои магазины и предоставили Украине финансовую помощь.

На вторжение России в Украину отреагировали многие знаменитые бренды. Дизайнеры публикуют украинский флаг, выражают соболезнования людям, которые вынуждены покинуть свои дома из-за вражеских обстрелов.

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За 2 недели множество брендов пожертвовали деньги на помощь украинцам и осудили страну-оккупанта, изуродовавшую судьбы тысячи украинцев.

Balenciaga

Всемирно известный бренд Balenciaga удалил из инстаграмм все фото, кроме одного, государственного флага Украины. Креативный директор бренда Демна Гвасалия даже посвятил Украине показ осенне-зимней коллекции, раздав всем гостям сине-желтые футболки.

Balmain

Креативный директор бренда Balmain Оливье Рустен передал деньги на помощь и поддержку украинским беженцам в фонд UNHCR. Он также отметил, что его вдохновляет наше достоинство, стойкость и приверженность свободе.

Chanel

Французский Модный дом Chanel пожертвовал украинцам 2 миллиона евро. Деньги будут перечислены организациям, помогающим беженцам из Украины.

Acne Studios

Объявил прекращение своей деятельности в России. Кроме того, бренд передал средства в UNHCR и UNICEF.

Keburia

Грузинский бренд Keburia создал стильные сине-желтые шляпы в знак поддержки украинцев. Стоит такая шляпа 3 тысячи евро. Все деньги по продажам пойдут на гуманитарную помощь украинскому населению.

LVMH

Позаботился о безопасности своих 150 украинских сотрудников и передал 5 миллионов евро Международному комитету Красного Креста.

JW Anderson

Британский бренд модной одежды JW Anderson поддержал Украину. Модельер Джонатан Андресон перечислил деньги в Красный Крест.

Valentino

Бренд пожертвовал 500 000 евро УВКБ ООН для предоставления немедленной помощи украинским беженцам.

Marks & Spencer

Прекратил доставку товаров в Россию. Кроме того, бренд пожертвует 1,5 миллиона евро в Агентство ООН по делам беженцев и ЮНИСЕФ.

L’Oréal

Косметический бренд L'Oréal поддержал оставшихся в Украине беженцев. Объединившись с рядом местных и международных некоммерческих организаций (включая УВКБ ООН, Красный Крест и ЮНИСЕФ), бренд передал 1 миллион евро.

Adidas

Бренд спортивной одежды объявил, что пожертвует 100 тысяч евро, а также даст обувь и одежду организациям, помогающим детям и беженцам.

Louis Vuitton

С первых дней военного конфликта Louis Vuitton пожертвовал 1 миллион евро ЮНИСЕФ для оказания помощи украинским детям и семьям.

Giorgio Armani

Итальянский модельер Джорджо Армани выразил поддержку Украине и провел показ в рамках Недели моды в Милане в полной тишине. Он передал 500 тысяч евро УВКБ ООН и пообещал обеспечить беженцев из Украины необходимой одеждой.

Mango

Испанский бренд пожертвовал 100 тысяч евро Международному Движению Красного Креста и Красного Полумесяца.

Gucci

Итальянский бренд ввел свою глобальную благотворительную кампанию Chime for Change и пожертвовал 500 тысяч долларов УВКБ ООН.

Jacquemus

Французский модный дом выразил свою поддержку, разместив две публикации в Instagram и отметив, что перечислят средства в помощь украинскому народу.