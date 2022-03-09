Известные дизайнеры всеми силами помогают украинской армии, противостоящей кремлевским оккупантам. Бренды перестали шить новые коллекции, зато сосредоточивают свое внимание на бронежилетах, балаклавах, термобелье и другой одежде, которая согреет наших военных.

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Андре Тан

Знаменитый украинский дизайнер шьет одежду для ВСУ и терробороны. Несколько дней Андре Тан шил теплые куртки и спальные мешки для украинцев, которые находятся в затруднительном положении, а сейчас все усилия сосредотачиваются на пошиве бронежилетов. Только за вчерашний день было отшито 2000 единиц одежды для ВСУ.

"Могли ли мы представить, что компания ANDRE TAN в 2022 году будет шить бронежилеты вместо платьев, флисовую одежду вместо юбок, нижнее мужское белье вместо изысканной женской одежды. Ответ очевиден. Однако мы гордимся, что сегодня делаем именно это", – говорит Андре Тан. .

Dodo Socks

Магазин Dodo Socks присоединился к поддержке украинской армии и создал коллекцию носков "К победе!". Всего 3 дня собрали в поддержку украинской армии – более 1 миллиона гривен.

"1 100 000 гривен нам с вами удалось собрать всего за 3 дня в поддержку нашей армии. Все эти средства уже переданы в фонд "Вернись живым", – отмечается в сообщении.

CHER'17

Бренд украинской инфлюэнсерши Тани Парфильевой также не остался в стороне в трудное для Украины время. Бренд CHER'17 отшивает флисовые тощие, балаклавы и термоноски. 8 марта Таня отметила, что всего за вечер удалось собрать 25 тысяч гривен. Этого должно было хватить на 250 балаклав, хотя блогерша планирует отшить их вдвое больше. В общей сложности они вышли на бюджет 120 тысяч гривен.

MustHave

Украинский массмаркет женской одежды MustHave помогает нашей армии и терробороне города Бердичев в Житомирской области. Швеи отшивают балаклавы и жилеты для военных.

Kachorovska

Украинский бренд Kachorovska, специализирующийся на производстве обуви, начал шить берцы для военных. Украинская предпринимательница и основательница бренда Kachorovska Алина Качоровская отметила, что собрала 620 тысяч гривен для пошива 800 пар берцев.

IDoL

Украинский дизайнер мужской одежды Серж Смолин плетет маскировочные сетки для военных. На своей странице в Facebook Серж Смолин опубликовал четыре фото, на которых показал процесс создания маскировочной сетки в местном спортзале.

Syndicate

Бренд Syndicate менее чем за 7 часов собрали почти 600 тысяч гривен для закупки ткани, что будет использовано для пошива 1100 комплектов термобелья для ВСУ и терробороны.

OneByOne

Украинский бренд женской одежды OneByOne шьет для наших защитников бронежилеты и разгрузки. Также они продают футболки "Добрый вечер, мы из Украины" и худые "Русский военный корабль, иди…". Деньги за проданные товары пойдут на помощь ВСУ.

Starchak

Бренд одежды Starchak объединил силы с брендом Loza. Ежедневно в команде работает 10 человек по 12 часов, которые помогают удовлетворить неотложные потребности украинской армии. Наши военные остро нуждаются в термобелье, носках и белье. Также бренд работает над разработкой тактического жилета.

Andreas Moskin

Украинский бренд мужских костюмов Andreas Moskin уже несколько дней шьет на производстве все, что необходимо для наших защитников и защитниц. Для ВСУ бренд сшил теплые носки и гольфы, балаклавы и термобелье.

Sidletskiy