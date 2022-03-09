На вторгення Росії в Україну відреагували чимало знаменитих брендів. Дизайнери публікують український прапор, висловлюють співчуття людям, які змушені покинути свої домівки через ворожі обстріли.
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За 2 тижні безліч брендів пожертвували гроші на допомогу українцям та засудили країну-окупанта, яка понівечила долі тисячі українців.
- Balenciaga
Всесвітньо відомий бренд Balenciaga видалив з інстаграму всі фото, окрім одного, державного прапора України. Креативний директор бренду Демна Гвасалія навіть присвятив Україні показ осінньо-зимової колекції, роздавши всім гостям синьо-жовті футболки.
- Balmain
Креативний директор бренду Balmain Олів’є Рустен передав гроші на допомогу і підтримку українським біженцям у фонд UNHCR. Він також зазначив, що його надихає наша гідність, стійкість і відданість свободі.
- Chanel
Французький Модний дім Chanel пожертвував українцям 2 мільйони євро. Гроші будуть перераховані організаціям, які допомагають біженцям з України.
- Acne Studios
Оголосив про припинення своєї діяльності в Росії. Окрім того, бренд передав кошти в UNHCR і UNICEF.
- Keburia
Грузинський бренд Keburia створив стильні синьо-жовті капелюхи на знак підтримки українців. Коштує такий капелюх 3 тисячі євро. Усі гроші з продажів підуть на гуманітарну допомогу українському населенню.
- LVMH
Подбав про безпеку своїх 150 українських співробітників і передав 5 мільйонів євро Міжнародному комітету Червоного Хреста.
- JW Anderson
Британський бренд модного одягу JW Anderson підтримав Україну. Модельєр Джонатан Андресон перерахував гроші в Червоний Хрест.
- Valentino
Бренд пожертвував 500 000 євро УВКБ ООН для надання негайної допомоги українським біженцям.
- Marks & Spencer
Припинив доставку товарів до Росії. Крім того, бренд пожертвує 1,5 мільйони євро в Агентство ООН у справах біженців та ЮНІСЕФ.
- L’Oréal
Косметичний бренд L’Oréal підтримав біженців, які залишилися в Україні. Об’єднавшись з низкою місцевих та міжнародних некомерційних організацій (включаючи УВКБ ООН, Червоний Хрест та ЮНІСЕФ) бренд передав 1 мільйон євро.
- Adidas
Бренд спортивного одягу оголосив, що пожертвує 100 тисяч євро, а також дасть взуття та одяг організаціям, які допомагають дітям і біженцям.
- Louis Vuitton
З перших днів воєнного конфлікту Louis Vuitton пожертвував 1 мільйон євро ЮНІСЕФ для надання допомоги українським дітям та родинам.
- Giorgio Armani
Італійський модельєр Джорджо Армані висловив підтримку Україні та провів показ у рамках Тижня моди у Мілані у повній тиші. Він передав 500 тисяч євро УВКБ ООН та пообіцяв забезпечити біженців з України необхідним одягом.
- Mango
Іспанський бренд пожертвував 100 тисяч євро Міжнародному Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
- Gucci
Італійський бренд запровадив свою глобальну благодійну кампанію Chime for Change і пожертвував 500 тисяч доларів УВКБ ООН.
- Jacquemus
Французький модний дім висловив свою підтримку, розмістивши дві публікації в Instagram та зазначивши, що перерахують кошти на допомогу українському народу.