Наоми Кэмпбелл появилась во взрывном образе: стильное фото

Супермодель Наоми Кэмпбелл посетила вечеринку в Лондоне в красивом белоснежном аутфите, который приковал внимание всех гостей. Знаменитость открыла выставку, которая рассказывает о ее 40-летней карьере в мире моды.

Выставка "Наоми: в моде" в музее Виктории и Альберта наполнена архивными и знаковыми платьями модели и фотографиями. Открытие выставки супермодель 90-х отпраздновала на грандиозной вечеринке, на которой собрались друзья, звезды и стилисты.

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На вечеринку, которую организовал бренд Boss, Наоми Кэмпбелл пришла в невероятном белоснежном образе продуманном до деталей.

Безупречный образ Наоми Кэмпбелл

Знаменитость появилась на светском событии в белом платье от бренда Boss. Наряд состоял как будто из топа и длинной юбки. Верх наряда украшен глубоким вырезом, а низ платья также имел длинный вырез посередине.

Аутфит Наоми Кэмпбелл дополнила белыми туфлями с открытым носком, солнцезащитными очками с белой оправой и роскошным колье в виде двух змей от бренда Bvlgari, а ее руки дополняли браслеты.



Модный образ Наоми Кэмпбелл / Фото Getty Images

Что известно о личной жизни Наоми Кэмпбелл

Знаменитой супермодели 22 мая исполнилось 54 года. "Черная пантера" держит свою личную жизнь в секрете, однако ей приписывают много романов, в частности, с Леонардо Ди Каприо и Робертом де Ниро. Почему роскошный роман с российским бизнесменом Владиславом Дорониным завершился судебной волокитой и об отношениях Наоми с гораздо младшими и старшими от нее мужчинами читайте в нашем материале.