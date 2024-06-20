Виставка "Наомі: у моді" у музеї Вікторії та Альберта наповнена архівними та знаковими сукнями моделі та фотографіями. Відкриття виставки супермодель 90-х відсвяткувала на грандіозній вечірці, на якій зібралися друзі, зірки та стилісти.

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На вечірку, яку організував бренд Boss, Наомі Кемпбелл прийшла в неймовірному білосніжному образі продуманому до деталей.

Бездоганний образ Наомі Кемпбелл

Знаменитість з’явилася на світській події у білій сукні від бренду Boss. Вбрання складалося наче з топу та довгої спідниці. Верх вбрання оздоблений глибоким вирізом, а низ сукні також мав довгий виріз посередині.

Аутфіт Наомі Кемпбелл доповнила білими туфлями з відкритим носком, сонцезахисними окулярами з білою оправою та розкішним кольє у вигляді двох змій від бренду Bvlgari, а її руки доповнювали браслети.



Модний образ Наомі Кемпбелл / Фото Getty Images

Що відомо про особисте життя Наомі Кемпбелл

Знаменитій супермоделі 22 травня виповнилося 54 роки. "Чорна пантера" тримає своє особисте життя в секреті, однак їй приписують багато романів, зокрема, з Леонардо Ді Капріо та Робертом де Ніро. Чому розкішний роман з російським бізнесменом Владіславом Дороніним завершився судовою тяганиною та про стосунки Наомі з набагато молодшими і старшими від неї чоловіками читайте в нашому матеріалі.