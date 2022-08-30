13 лет назад из жизни ушел легендарный американский певец Майкл Джексон. Коллеги и друзья знаменитости все еще с трепетом вспоминают его и публикуют общие фото.

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29 августа 2022 года королю поп-музыки Майклу Дженсону могло бы исполниться 64 года. Поэтому в день его рождения знаменитая модель Наоми Кэмпбелл опубликовала несколько архивных фото с певцом, сделанными еще в их молодости.

52-летняя манекенщица показала фотографию сделанную в одном из ресторанов, а также кадр сделанный папарацци во время их совместного выхода.



Наоми Кэмпбелл с Майклом Джексоном / Фото с Instagram



Наоми Кэмпбелл с Майклом Джексоном / Фото с Instagram

Кроме того, "черная пантера" показала фото со съемок в клипе "In the Closet", в котором она участвовала.



Наоми Кэмпбелл с Майклом Джексоном / Фото с Instagram



Наоми Кэмпбелл с Майклом Джексоном / Фото с Instagram

В одном из своих интервью она рассказала, что когда Майкл Джексон лично позвонил и пригласил сниматься в клипе, она была вынуждена ему отказать, поскольку у нее было запланировано 20 модельных показов. Тогда недолго думая певец сказал ей, что заплатит ей за все пропущенные модельные выходы на подиум. Наоми Кэмпбелл после раздумий таки улетела в Лос-Анджелес на съемки клипа.

У меня сохранились удивительные воспоминания из тех дней. Майкл был удивителен. В каком-то смысле даже ребенком, но как мужчина он был перфекционистом во всем, за что брался», – заявила Наоми Кэмпбелл.

Майкл Джексон получил 15 премий Грэмми, его записи разошлись миллиардными тиражами и принесли ему всемирную славу. Он боролся с расизмом, придумал "лунное шествие", устраивал легендарные шоу и был не только певцом, но и автором песен, танцором, сценаристом и актером. Он изменил мир музыки и стал поп-королем.

Клип Майкла Джекосона "In the Closet" из Наоми Кэмпбелл: смотрите онлайн