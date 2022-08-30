13 років тому з життя пішов легендарний американський співак Майкл Джексон. Колеги та друзі знаменитості досі з трепетом згадують його та публікують спільні фото.

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29 серпня 2022 року королю поп-музики Майклу Дженсону могло б виповнитися 64 роки. Тому в день його народження знаменита модель Наомі Кемпбелл опублікувала кілька архівних фото зі співаком, які були зроблені ще в їхній молодості.

52-річна манекенниця показала світлину зроблену в одному з ресторанів, а також кадр зроблений папараці під час їхнього спільного виходу.



Наомі Кемпбелл з Майклом Джексоном / Фото з Instagram



Наомі Кемпбелл з Майклом Джексоном / Фото з Instagram

Окрім того, "чорна пантера" показала фото зі зйомок в кліпі "In the Closet", в якому вона брала участь.



Наомі Кемпбелл з Майклом Джексоном / Фото з Instagram



Наомі Кемпбелл з Майклом Джексоном / Фото з Instagram

В одному зі своїх інтерв’ю вона розповіла, що коли Майкл Джексон особисто подзвонив їй та запросив зніматися у кліпі, вона була змушена йому відмовити, оскільки у неї було заплановано 20 модельних показів. Тоді не довго думаючи співак сказав їй, що заплатить їй за всі пропущені модельні виходи на подіум. Наомі Кемпбелл після роздумів таки полетіла в Лос-Анджелес на зйомки кліпу.

У мене збереглися дивовижні спогади з тих днів. Майкл був дивовижний. В якомусь сенсі навіть дитиною, але як чоловік він був перфекціоністом у всьому за що брався", – заявила Наомі Кемпбелл.

Майкл Джексон отримав 15 премій Ґреммі, його записи розійшлися мільярдними тиражами та принесли йому всесвітню славу. Він боровся з расизмом, вигадав "місячну ходу", влаштовував легендарні шоу та був не лише співаком, але й автором пісень, танцюристом, сценаристом та актором. Він змінив світ музики та став справжнім поп-королем.

Кліп Майкла Джекосона "In the Closet" з Наомі Кемпбелл: дивіться онлайн