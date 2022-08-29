Улюблениця мільйонів шанувальників зі всього світу зачарувала новою фотосесією для видання The Cut.

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Знаменитість постала на обкладинці з крупним планом обличчя з мінімальним макіяжем, елегантним пучком та в класичній водолазці. Її look довершували смарагдові сережки. За світлини відповідав фотограф Едді Кемпбелл.



Меган Маркл з'явилася на обкладинці глянцю / Фото з The Cut

Дружина принца Гаррі приміряла розкішне вбрання. Вона позувала у чорній сукні з горловиною та білим шифоновим низом, у білосніжному штанному костюмі з фактурним жакетом, у чорній атласній сукні на бретельках та твідовому платті.

Вона приміряла вбрання від Bottega Veneta та Proenza Schouler. Її образи доповнювали туфлі від Manolo Blahnik, а завершували аутфіти прикраси від Lanvin.

В інтерв’ю виданню Меган Маркл розповіла, що хоче відновити свою сторінку в інстаграмі та самостійно її наповнювати. Відомо, що в королівській сім’ї цьог не дозволяли робити, тож Меган змушена була відмовитися від соціальних мереж.

До знайомства з принцом Гаррі Меган Маркл вела інстаграм та навіть мала 3 мільйони підписників. Вона робила селфі, фото їжі та світлини з собаками та кішками, однак після одруження вона пожертвувала своїм блогом та видалила свій профіль.



Меган Маркл з'явилася на обкладинці глянцю / Фото з The Cut



Меган Маркл з'явилася на обкладинці глянцю / Фото з The Cut



Меган Маркл з'явилася на обкладинці глянцю / Фото з The Cut



Меган Маркл з'явилася на обкладинці глянцю / Фото з The Cut