Новый ежегодный формат чествует профессионалов креативных индустрий, которые продвигают украинское общество. В издании собраны истории представителей модной индустрии, культурных менеджеров, дипломатов, журналистов, меценатов, общественных деятелей и волонтеров.

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Мстислав Чернов на обложке Vogue

Для обложки Vogue Ukraine Leaders 2024 команда выбрала военного журналиста, режиссера, лауреата Пулитцеровской премии и обладателя Оскара Мстислава Чернова.

Фотограф Дарья Свертилова сделала съемку для издания во время Каннского кинофестиваля. Мстислав Чернов дал эксклюзивное интервью главному редактору Vogue Ukraine Вене Брыкалину, в котором рассказал о работе над лентой “20 дней в Мариуполе”, ответственность журналиста и свой триумф в Лос-Анджелесе.

Для обложки режиссер позировал в черной рубашке, галстуке и костюме от изысканного мужского бренда Indposhiv.



Мстислав Чернов на обложке Vogue / Фото с сайта издания

Этот костюм довольно особенный, ведь содержит символическую деталь, которая является незаметной для посторонних глаз. Важным элементом пиджака является синяя подкладка с желтой надписью "Свобода".



Особенность пиджака Мстислава Чернова / Фото Indposhiv

Героиней большой съемки "Невпинна" для этого глянца стала одна из самых известных женщин Украины, телеведущая и общественная активистка Маша Ефросинина. Съемки проходили в летнем лагере "Незламна мама" в Карпатах. Знаменитость не только позировала перед камерой для фотосессии, но и рассказала о работе "Фонда Маша" и программе реабилитации женщин, пострадавших от войны.



Маша Ефросинина в фотосессии для издания / Фото Vogue

Что известно о создании фильма "20 дней в Мариуполе"

Украинский журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко после осады Мариуполя в начале полномасштабного вторжения были единственными представителями СМИ, которые оставались в городе.

В феврале и марте 2022 года в течение 20 дней журналисты документировали преступления российских террористов против гражданского населения – бомбардировки, голод, холод, многочисленные потери. Рискуя своей жизнью они сняли документальный фильм, который получил награду на Оскаре.