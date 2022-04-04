"Монстры! Остановите убийства невинных людей": модель Ельза Хоск осудила русских оккупантов

Шведская манекенщица Ельза Хоск отреагировала на страшные зверства, которые совершили в Буче рашисти. Она призывает мировое сообщество приложить все усилия, если бы остановить страшные вещи, к которым удаются оккупанты.

Эльза Хоск с первых дней войны поддерживала украинцев. 33-летняя шведка призвала всех обратить внимание на циничное вторжение России в наше государство.

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Кроме этого модель возмутилась на россиян, которые пишут ей, что их президент не причастен к войне в Украине. Блондинка писала, что шокирована от того, сколько пропаганды она встречает на просторах интернета, и от этого ей становится страшно.

Вчера, 3 апреля, весь мир облетели ужасные кадры убитых мирных жителей Бучи. Эльза Хоск глубоко озабочена жестоким зверством, которое совершают на нашей земле вражеские кафиры.

В своем инстаграм-сторезе манекенщица опубликовала кадр ехавшего на велосипеде жителя Бучи и стал цинично застрелен российскими военными. Она написала, что нужно немедленно прекратить убийства, которые совершают кафиры.

Монстры! Остановите убийства невинных украинцев! Так много потерянных жизней, когда это кончится?

– написала Эльза Хоск.



Эльза Хоск распространила фото из освобожденной Бучи / Фото из инстаграм-сторез

Ранее шведская модель также делала обращение в своем инстаграмме, за которым следят более 7 миллионов человек. Эльза еще в первые дни войны писала, что главари Кремля не остановятся на Украине, если она не победит, поэтому мировому руководству нужно прилагать максимум усилий, чтобы прекратить войну.

"У меня разрывается сердце от того, как мировое руководство наблюдает за происходящим в Украине. Этого недостаточно, чтобы остановить войну. Что мир собирается делать??? Это страшное кино происходит на наших глазах. Россия не остановится на Украине, если они не победят... это угроза мировой демократии. Мое сердце со всеми вами, Украина, женщинами, детьми, бедными семьями, наиболее пострадавшими", – написала Эльза Хоск.