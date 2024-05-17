Моника Беллуччи надела шляпу от украинского бренда Ruslan Baginskiy: роскошные фото

Всемирно известная модель Моника Белуччи снялась для бразильского издания Harper's Bazaar. Для майского номера итальянка позировала в черной шляпе от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Знаменитые звезды все чаще выбирают для себя наряды от украинских брендов. Стилисты известных актрис, моделей или певиц подбирают для них стильную одежду и аксессуары, ища что-то особенное именно от украинских дизайнеров.

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Стилисты модного глянца Harper's Bazaar подобрали для актрисы Моники Беллуччи безупречный головной убор, который создал дизайнер из Львова Руслан Багинский.

Образ Моники Беллуччи

59-летняя звезда надела широкополую шляпу-канотье изготовленную из соломы черного цвета. Этот головной убор стал основным акцентом, который подчеркивал минималистичный образ актрисы.

Моника Беллуччи надела обтягивающий лонгслив с вырезом на груди. Аутфит дополнило массивное колье от Cartier и безупречный макияж. Кадры для бразильского номера Harper's Bazaar вышли черно-белыми, поэтому добавили фотографиям особого шарма. На сайте бренда Ruslan Baginskiy шляпа стоит 1200 долларов.

Этой весной шляпа от Руслана Багинского во время своего выступления с Кайли Миноуг надевала Мадонна. Она надела шляпу в ковбойском стиле черного цвета, а вот на открытие художественной выставки картин своего сына Рокко певица надела шляпу белого цвета, которую также приобрела у украинского дизайнера.

Недавно бразильская модель Алессандра Амбросио выбрала для себя ковбойское соломенное изделие желтого цвета, в котором позировала в купальнике у бассейна.