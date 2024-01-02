Актуальные молочные свитера на зиму: на что нужно обратить внимание

Молочная цветовая гамма особенно популярна в холодное время года. Это нам показывают инфлюэнсеры, которые носят молочные аутфиты в зимнее время. Не отставая от трендов, самым желанным свитером зимой является молочный.

Эксперты в области моды советуют добавить свитер из молочной цветовой гаммы в свой гардероб. Выбирайте для себя вариант с высоким или V-образным воротником. Делайте ставку на лонгслив из тонкого трикотажа или наоборот – плотного переплета, которые все характеризуют как "рыболовный свитер".

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Молочные свитера представили в своих коллекциях известные бренды. Victoria Beckham показала базовый свитер в "рубчик" с высоким воротником, который будет легко вписать в любой стиль. Модель соединила свитер с кожаными брюками. Выглядит такой образ не только базово, но очень стильно.



Стильный молочный свитер на зиму / Фото Vogue

Bottega Veneta создали свитер с декорированием в виде рыбьей чешуи. Такую интересную вещь можно соединить с кожаной или денимовой юбкой.



Стильный молочный свитер на зиму / Фото Vogue

Gabriela Hearst сделали ставку на объемный и мягкий свитер с капюшоном, который можно носить вместо худи с кожаными брюками.



Стильный молочный свитер на зиму / Фото Vogue

Alexander McQueen продемонстрировали роскошный рыбацкий свитер свяски Моне из больших кос. Модель дефилировала в свитере в сочетании кожаных шорт и сапог на каблуке до колен.



Стильный молочный свитер на зиму / Фото Vogue

С белым свитером можно создавать безупречные образы в одном цвете или сочетать с классическими базовыми цветами – черным, коричневым, серым или красным.