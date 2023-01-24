Головы животных и россиянка на подиуме: модный дом Schiaparelli оскандалился из-за новой коллекции
В Париже стартовала Неделя высокой моды. Ее открыл французский модный дом Schiaparelli и всколыхнул мир своей коллекцией. Так, модели продефилировали в образах с головами животных. Среди них, к сожалению, была россиянка Ирина Шейк.
Помимо того, что креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри пригласил на показ российскую модель Ирину Шейк, возмутив ценителей моды из Украины, он попал в скандал из-за животных мотивов кутюрной коллекции. Дизайнер хотел сделать отсылку на "Божественную комедию" Данте Алигьери, а разозлил зоозащитников.
Читайте также В платье от украинского бренда: Бейонсе после 4-летней паузы выступила в Дубае – фото и видео
Schiaparelli оскандалился из-за новой коллекции
Дэниел Роузберри вывел на подиум Наоми Кэмпбелл в черной шубе с реалистичной мордой волка, Шалом Харлоу в меховом платье с пастью снежного барса и россиянку Ирину Шейк с головой и гривой льва на плече. Со схожим аксессуаром на показе появилась Кайли Дженнер и привлекла внимание всех папарацци.
Леопард, лев и волчица, олицетворяющие похоть, гордость и жадность в культовой аллегории Данте, изготовлены вручную из пены, смолы, шерсти и искусственного меха, расписанного вручную, чтобы выглядело как можно реалистичнее. Ни одно животное не пострадало при создании этого look,
– заверили в Schiaparelli.
Однако сеть разразилась критикой, ведь этой коллекцией Schiaparelli популяризирует убийство диких животных ради моды. Свой комментарий оставила даже украинская супермодель и муза Александра Макквина Алла Костромичева.
Так грустно. Даже если они полностью искусственные, стоящий за ним месседж повлечет за собой много бесконтрольной охоты,
– написала Костромичева.
Пользователи инстаграма также обрушились с упреками:
- "С каких пор это нормально популяризировать охоту на животных?";
- "Независимо от того, фальшивка ли это, мы живем в обществе, которое доводит эти виды до вымирания. Использовать их головы как аксессуары — значит прославлять это, искусственное это или нет. Не для этого следует использовать силу моды";
- "Это платье не только безобразное, но и прославляющее трофейную охоту. Я не думала, что когда-нибудь возненавижу какой-то предмет одежды. Но я делаю это сейчас";
- "Это не фэшн. Жизнь животных надо уважать";
- "Грустно… Эти животные под угрозой исчезновения, и пока на них все еще охотятся и убивают, это не стоит превращать в модный предмет".